Capital One الرواتب

تتراوح رواتب Capital One من $46,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $523,333 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Capital One. آخر تحديث: 9/7/2025

$160K

مهندس برمجيات
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

مهندس آي أو إس

مهندس برمجيات الهاتف المحمول

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

عالم أبحاث

مدير منتج
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
محلل أعمال
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

محلل بيانات
Median $120K
مدير هندسة البرمجيات
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
عالم بيانات
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
مدير مشروع
Median $110K
مصمم منتجات
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

مصمم تجربة المستخدم

مصمم الهاتف المحمول

محلل مالي
Median $120K

محلل المخاطر

محلل الاحتيال

مدير علوم البيانات
Median $251K
محلل أمن سيبراني
Median $175K

محلل مخاطر التكنولوجيا

الموارد البشرية
Median $110K
مدير برنامج تقني
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
موظف توظيف
Median $120K
مهندس حلول
Median $265K

مهندس بيانات

Cloud Security Architect

رأسمالي مخاطر
Median $152K

أساسي

مشارك

رئيس الموظفين
Median $150K
المبيعات
Median $184K
محاسب
Median $100K

محاسب تقني

استشاري إداري
Median $118K
العمليات التجارية
Median $177K
خدمة العملاء
Median $46K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $158K
التسويق
Median $77.3K
مدير برنامج
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
باحث تجربة المستخدم
Median $133K
مدير العمليات التجارية
Median $90.5K
مصرفي استثماري
Median $110K
تطوير الأعمال
Median $136K
عمليات التسويق
Median $96K
مساعد إداري
$65.5K
التطوير المؤسسي
$166K
نجاح العملاء
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
مصمم جرافيك
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
Options

في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

Медианното годишно общо възнаграждение в Capital One е $149,509.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Capital One

