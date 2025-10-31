دليل الشركات
Capital One
Capital One نجاح العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض نجاح العملاء in United States في Capital One من $153K إلى $209K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$164K - $198K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$153K$164K$198K$209K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
Options

في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة نجاح العملاء في Capital One in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $208,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Capital One لوظيفة نجاح العملاء in United States هو $153,000.

