Capital One
Capital One محلل مالي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل مالي in United States الوسطية في Capital One $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Capital One
Financial Analyst
West McLean, VA
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$120K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Capital One?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
Options

في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

محلل المخاطر

محلل الاحتيال

محلل التخطيط المالي والتحليل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في Capital One in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $165,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Capital One لوظيفة محلل مالي in United States هو $119,000.

