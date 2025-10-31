دليل الشركات
Capital One
Capital One مستثمر رؤوس أموال مخاطرة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in United States الوسطية في Capital One $122K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Capital One
Principal
Richmond, VA
إجمالي سنوي
$122K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$122K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Capital One?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
Options

في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

رئيسي

مشارك

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة في Capital One in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $192,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Capital One لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in United States هو $122,000.

