دليل المسميات الوظيفية

انقر على المسمى الوظيفي لاستكشاف الرواتب.

Technology

Software Engineer Iconمهندس برمجيات

الأنظمة الموزعة

تعلم الآلة

مهندس تعلم آلي

باحث ذكاء اصطناعي

مهندس ذكاء اصطناعي

الأمن

مهندس برمجيات أمن

مهندس أمن التطبيقات

مهندس أمن السحابة

تطوير الويب

مهندس برمجيات واجهة أمامية

مطور مواقع إلكترونية

مهندس تجربة المستخدم

عمليات التطوير

مهندس عمليات التطوير

مهندس موثوقية الموقع

مهندس عمليات التعلم الآلي

تطوير الهاتف المحمول

مهندس تطبيقات iOS

مهندس تطبيقات أندرويد

مهندس برمجيات للهواتف المحمولة

البيانات

مهندس بيانات

مهندس تحليلات

مهندس المعلوماتية الحيوية

التطبيقات

مطور Salesforce

مهندس Workday

مهندس برمجيات منتشر مسبقًا

مهندس ضمان جودة البرمجيات

مناصر المطورين

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

عالم بحث

مهندس برمجيات إنتاج

مهندس برمجيات الواقع الافتراضي

مهندس تشفير

مهندس برمجيات ألعاب فيديو

مهندس أنظمة

مهندس ذكاء تجاري

مطور كمي

مهندس لغويات

مهندس برمجيات الأنظمة المدمجة

Design

Business

Finance

Engineering

Human Resources

Strategy & Operations

Sales

Information Technology (IT)

Administration

Legal

Real Estate

Healthcare