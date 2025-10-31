يتراوح تعويض مدير منتجات in United States في Capital One من $111K لكل year لمستوى Associate إلى $523K لكل year لمستوى Vice President. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $191K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)