يتراوح تعويض مدير برامج تقنية in United States في Capital One من $201K لكل year لمستوى Senior TPM إلى $233K لكل year لمستوى Lead TPM. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $250K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)