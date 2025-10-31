يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Capital One من $136K لكل year لمستوى Associate Data Scientist إلى $198K لكل year لمستوى Lead Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $172K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
