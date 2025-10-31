دليل الشركات
يتراوح تعويض مصمم منتجات in United States في Capital One من $109K لكل year لمستوى Associate Product Designer إلى $144K لكل year لمستوى Principal Associate. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $129K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
Senior Associate
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
Principal Associate
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 1 مستويات أكثر
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
Options

في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مصمم تجربة المستخدم

مصمم التطبيقات المحمولة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Capital One in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $161,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Capital One لوظيفة مصمم منتجات in United States هو $126,000.

موارد أخرى