أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Capital One in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $139,900. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.