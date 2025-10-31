دليل الشركات
Capital One
Capital One مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Capital One من $139K لكل year لمستوى Associate Software Eng إلى $476K لكل year لمستوى Senior Distinguished Eng. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $151K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Eng
(المستوى المبتدئ)
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
Senior Associate
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
Principal Associate
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
عرض 4 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
Options

في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس أي أو إس

مهندس البرمجيات المحمولة

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

عالم أبحاث

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Capital One in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $476,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Capital One لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $151,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Capital One

