يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Capital One من $139K لكل year لمستوى Associate Software Eng إلى $476K لكل year لمستوى Senior Distinguished Eng. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $151K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد