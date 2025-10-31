دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أمن سيبراني الوسطية في Capital One $165K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Capital One
SR. Offensive Security Operator
Washington, DC
إجمالي سنوي
$165K
المستوى
Principal
الراتب الأساسي
$155K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$10K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Capital One?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
Options

في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Capital One تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $336,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Capital One لوظيفة محلل أمن سيبراني هو $164,500.

موارد أخرى