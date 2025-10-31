دليل الشركات
Capital One
Capital One مهندس حلول الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس حلول in United States الوسطية في Capital One $265K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Capital One. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Capital One
Senior Manager
Plano, TX
إجمالي سنوي
$265K
المستوى
Senior Manager
الراتب الأساسي
$215K
Stock (/yr)
$35K
مكافأة
$15K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
17 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Capital One?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
Options

في Capital One، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البيانات المعماري

مهندس الأمان السحابي المعماري

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Capital One in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $355,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Capital One لوظيفة مهندس حلول in United States هو $281,000.

