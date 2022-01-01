Capital One Gaji

Gaji Capital One berkisar dari $46,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $523,333 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Capital One. Terakhir diperbarui: 9/7/2025
Insinyur iOS
Insinyur Perangkat Lunak Mobile
Insinyur Perangkat Lunak Frontend
Insinyur Machine Learning
Insinyur Perangkat Lunak Backend
Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack
Insinyur Jaringan
Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)
Insinyur Data
Insinyur Perangkat Lunak Produksi
Insinyur Perangkat Lunak Keamanan
Ilmuwan Peneliti
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
