Capital One Gaji

Gaji Capital One berkisar dari $46,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $523,333 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Capital One. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Insinyur iOS

Insinyur Perangkat Lunak Mobile

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Ilmuwan Peneliti

Manajer Produk
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Analis Bisnis
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Analis Data
Median $120K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Ilmuwan Data
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Manajer Proyek
Median $110K
Desainer Produk
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Desainer UX

Desainer Mobile

Analis Keuangan
Median $120K

Analis Risiko

Analis Penipuan

Manajer Sains Data
Median $251K
Analis Keamanan Siber
Median $175K

Analis Risiko Teknologi

Sumber Daya Manusia
Median $110K
Manajer Program Teknis
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Perekrut
Median $120K
Arsitek Solusi
Median $265K

Arsitek Data

Cloud Security Architect

Kapitalis Ventura
Median $152K

Prinsipal

Asosiat

Kepala Staf
Median $150K
Penjualan
Median $184K
Akuntan
Median $100K

Akuntan Teknis

Konsultan Manajemen
Median $118K
Operasi Bisnis
Median $177K
Layanan Pelanggan
Median $46K
Teknolog Informasi (TI)
Median $158K
Pemasaran
Median $77.3K
Manajer Program
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Peneliti UX
Median $133K
Manajer Operasi Bisnis
Median $90.5K
Bankir Investasi
Median $110K
Pengembangan Bisnis
Median $136K
Operasi Pemasaran
Median $96K
Asisten Administratif
$65.5K
Pengembangan Korporat
$166K
Kesuksesan Pelanggan
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Desainer Grafis
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Capital One adalah Manajer Produk at the Vice President level dengan total kompensasi tahunan $523,333. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Capital One adalah $149,509.

