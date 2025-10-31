Direktori Perusahaan
Capital One
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengembangan Korporat

  • Semua Gaji Pengembangan Korporat

Capital One Pengembangan Korporat Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Capital One. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$98.6K - $112K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$85.9K$98.6K$112K$125K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 1 lagi Pengembangan Korporat data gaji di Capital One untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Pengembangan Korporat penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Korporat di Capital One mencapai total kompensasi tahunan $125,080. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk posisi Pengembangan Korporat adalah $85,860.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Capital One

Perusahaan Terkait

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya