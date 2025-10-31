Direktori Perusahaan
Capital One
Capital One Analis Keamanan Siber Gaji

Paket kompensasi Analis Keamanan Siber median di Capital One total $165K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Capital One. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Paket Median
company icon
Capital One
SR. Offensive Security Operator
Washington, DC
Total per tahun
$165K
Level
Principal
Gaji Pokok
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
9 Tahun
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



Jabatan yang Disertakan

Analis Risiko Teknologi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keamanan Siber di Capital One mencapai total kompensasi tahunan $336,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk posisi Analis Keamanan Siber adalah $164,500.

