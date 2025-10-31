Direktori Perusahaan
Capital One
Capital One Asisten Administratif Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Capital One. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Asisten Administratif di Capital One in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$103,188. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk posisi Asisten Administratif in Canada adalah CA$72,680.

