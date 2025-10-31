Capital One Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Capital One berkisar dari $139K per year untuk Associate Software Eng hingga $476K per year untuk Senior Distinguished Eng. Paket kompensasi yearan median in United States total $151K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Capital One. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Jadwal Vesting Utama 33.3 % THN 1 33.3 % THN 2 33.3 % THN 3 Jenis Saham Options Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun: 33.3 % vesting pada 1st - THN ( 33.30 % tahunan )

33.3 % vesting pada 2nd - THN ( 33.30 % tahunan )

33.3 % vesting pada 3rd - THN ( 33.30 % tahunan )

Apa jadwal vesting di Capital One ?

