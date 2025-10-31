Direktori Perusahaan
Capital One
Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Capital One berkisar dari $139K per year untuk Associate Software Eng hingga $476K per year untuk Senior Distinguished Eng. Paket kompensasi yearan median in United States total $151K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Capital One. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Eng
(Entry Level)
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
Senior Associate
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
Principal Associate
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Pengajuan Gaji Terbaru
Gaji Magang

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur iOS

Insinyur Perangkat Lunak Mobile

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Ilmuwan Peneliti

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Capital One in United States mencapai total kompensasi tahunan $476,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in United States adalah $151,000.

Sumber Lainnya