Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Capital One berkisar dari $139K per year untuk Associate Software Eng hingga $476K per year untuk Senior Distinguished Eng. Paket kompensasi yearan median in United States total $151K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Capital One. Terakhir diperbarui: 10/31/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
