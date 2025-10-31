Direktori Perusahaan
Capital One
  • Gaji
  • Pengembangan Bisnis

  • Semua Gaji Pengembangan Bisnis

Capital One Pengembangan Bisnis Gaji

Paket kompensasi Pengembangan Bisnis median in United States di Capital One total $136K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Capital One. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Paket Median
company icon
Capital One
Program Manager
Richmond, VA
Total per tahun
$136K
Level
L3
Gaji Pokok
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Lama di perusahaan
11 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di Capital One in United States mencapai total kompensasi tahunan $191,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk posisi Pengembangan Bisnis in United States adalah $136,000.

Sumber Lainnya