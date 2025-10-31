Direktori Perusahaan
Capital One
Capital One Arsitek Solusi Gaji

Paket kompensasi Arsitek Solusi median in United States di Capital One total $265K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Capital One. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Paket Median
company icon
Capital One
Senior Manager
Plano, TX
Total per tahun
$265K
Level
Senior Manager
Gaji Pokok
$215K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$15K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
17 Tahun
Apa saja tingkat karir di Capital One?
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



Jabatan yang Disertakan

Arsitek Data

Arsitek Keamanan Cloud

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Capital One in United States mencapai total kompensasi tahunan $355,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk posisi Arsitek Solusi in United States adalah $281,000.

