Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Capital One berkisar dari $221K per year untuk Manager hingga $628K per year untuk VP. Paket kompensasi yearan median in United States total $325K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Capital One. Terakhir diperbarui: 10/31/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Capital One, Options tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)