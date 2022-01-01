ספריית חברות
Capital One
Capital One משכורות

המשכורת של Capital One נעה בין $46,000 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $523,333 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Capital One. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

מהנדס אייאוס

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מדען מחקר

מנהל מוצר
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
אנליסט עסקי
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

אנליסט נתונים
Median $120K
מנהל הנדסת תוכנה
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
מדען נתונים
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
מנהל פרויקט
Median $110K
מעצב מוצר
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

מעצב חוויית משתמש

מעצב מובייל

אנליסט פיננסי
Median $120K

אנליסט סיכונים

אנליסט הונאות

מנהל מדעי נתונים
Median $251K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $175K

אנליסט סיכוני טכנולוגיה

משאבי אנוש
Median $110K
מנהל תוכנית טכנית
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
גיוס
Median $120K
ארכיטקט פתרונות
Median $265K

אדריכל נתונים

Cloud Security Architect

משקיע הון סיכון
Median $152K

פרינסיפל

אסוסיאייט

ראש מטה
Median $150K
מכירות
Median $184K
רואה חשבון
Median $100K

רואה חשבון טכני

יועץ ניהולי
Median $118K
תפעול עסקי
Median $177K
שירות לקוחות
Median $46K
טכנולוג מידע (IT)
Median $158K
שיווק
Median $77.3K
מנהל תוכנית
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
חוקר UX
Median $133K
מנהל תפעול עסקי
Median $90.5K
בנקאי השקעות
Median $110K
פיתוח עסקי
Median $136K
תפעול שיווק
Median $96K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$65.5K
פיתוח תאגידי
$166K
הצלחת לקוחות
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
מעצב גרפי
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
Options

בCapital One, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Capital One is מנהל מוצר at the Vice President level with a yearly total compensation of $523,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital One is $149,509.

