חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Capital One in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $320,774. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.