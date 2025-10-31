Capital One מדען נתונים שכר

פיצוי מדען נתונים in United States ב-Capital One נע בין $136K ל-year עבור Associate Data Scientist לבין $198K ל-year עבור Lead Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$172K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Capital One. עדכון אחרון: 10/31/2025

לוח זמני הבשלה עיקרי 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות Options בCapital One, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.30 % שנתי )

