פיצוי מדען נתונים in United States ב-Capital One נע בין $136K ל-year עבור Associate Data Scientist לבין $198K ל-year עבור Lead Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$172K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Capital One. עדכון אחרון: 10/31/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בCapital One, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)
