חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Senior Data Analyst ב-Capital One in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $133,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.