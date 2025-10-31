פיצוי מעצב מוצר in United States ב-Capital One נע בין $109K ל-year עבור Associate Product Designer לבין $144K ל-year עבור Principal Associate. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$129K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Capital One. עדכון אחרון: 10/31/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בCapital One, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה