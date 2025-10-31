פיצוי מנהל תוכנית טכנית in United States ב-Capital One נע בין $201K ל-year עבור Senior TPM לבין $233K ל-year עבור Lead TPM. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$250K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Capital One. עדכון אחרון: 10/31/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בCapital One, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)