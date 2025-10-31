Capital One מעצב גרפי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב גרפי in United States ב-Capital One נע בין $89.6K לבין $127K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Capital One. עדכון אחרון: 10/31/2025

השכר הכולל הממוצע $102K - $116K United States טווח שכיח טווח אפשרי $89.6K $102K $116K $127K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות Options בCapital One, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.30 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Capital One ?

