חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור רואה חשבון ב-Capital One in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $130,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.