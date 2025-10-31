ספריית חברות
Capital One
הפיצוי הכולל הממוצע של הצלחת לקוח in United States ב-Capital One נע בין $153K לבין $209K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Capital One. עדכון אחרון: 10/31/2025

השכר הכולל הממוצע

$164K - $198K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$153K$164K$198K$209K
טווח שכיח
טווח אפשרי

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
Options

בCapital One, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור הצלחת לקוח ב-Capital One in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $208,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Capital One עבור תפקיד הצלחת לקוח in United States הוא $153,000.

