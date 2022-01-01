Yritysluettelo
Capital One
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Capital One Palkat

Capital One:n palkka vaihtelee $46,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $523,333 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Capital One. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS-insinööri

Mobiiliohjelmistoinsinööri

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Tietoturva-ohjelmistoinsinööri

Tutkimustieteentekijä

Tuotepäällikkö
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Liiketoiminta-analyytikko
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Data-analyytikko
Median $120K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Data-asiantuntija
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektipäällikkö
Median $110K
Tuotesuunnittelija
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX-suunnittelija

Mobiilisuunnittelija

Talousanalyytikko
Median $120K

Riskianalyytikko

Petosanalyytikko

Data-tieteen päällikkö
Median $251K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $175K

Teknologiariskianalyytikko

Henkilöstöhallinto
Median $110K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Rekrytoija
Median $120K
Ratkaisuarkkitehti
Median $265K

Data-arkkitehti

Cloud Security Architect

Pääomasijoittaja
Median $152K

Principal

Avustaja

Esikuntapäällikkö
Median $150K
Myynti
Median $184K
Kirjanpitäjä
Median $100K

Tekninen kirjanpitäjä

Liikkeenjohdon konsultti
Median $118K
Liiketoimintaoperaatiot
Median $177K
Asiakaspalvelu
Median $46K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $158K
Markkinointi
Median $77.3K
Ohjelmapäällikkö
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX-tutkija
Median $133K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
Median $90.5K
Investointipankkiiri
Median $110K
Liiketoimintakehitys
Median $136K
Markkinointioperaatiot
Median $96K
Hallinnollinen assistentti
$65.5K
Yrityskehitys
$166K
Asiakasmenestys
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Graafinen suunnittelija
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
Options

Capital One-yhtiössä Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Самая высокооплачиваемая позиция в Capital One — Tuotepäällikkö at the Vice President level с годовой общей компенсацией $523,333. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Capital One составляет $149,509.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Capital One ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit