Graafinen suunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Capital One:ssa vaihtelee $89.6K ja $127K per year välillä. Katso Capital One:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Capital One-yhtiössä Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)