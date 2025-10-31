Yritysluettelo
Capital One
  • Palkat
  • Ohjelmapäällikkö

  • Kaikki Ohjelmapäällikkö -palkat

Capital One Ohjelmapäällikkö Palkat

Ohjelmapäällikkö mediaanikorvaus in Canada Capital One:ssa on yhteensä CA$91.5K per year. Katso Capital One:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
Capital One
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$91.5K
Taso
Associate
Peruspalkka
CA$85.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$6K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Capital One?
Uusimmat palkkailmoitukset
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
Options

Capital One-yhtiössä Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Capital One in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$261,977. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Capital One Ohjelmapäällikkö roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$85,493.

Muut resurssit