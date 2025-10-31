Yritysluettelo
Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
Options

Capital One-yhtiössä Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Hallinnollinen assistentti roolille yrityksessä Capital One in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$103,188. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Capital One Hallinnollinen assistentti roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$72,680.

