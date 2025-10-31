Datatieteilijä korvaus in United States Capital One:ssa vaihtelee $136K per year Associate Data Scientist -tasolta $198K per year Lead Data Scientist -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $172K. Katso Capital One:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Capital One-yhtiössä Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)
