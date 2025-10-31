Yritysluettelo
Markkinointioperaatiot mediaanikorvaus in United States Capital One:ssa on yhteensä $96K per year. Katso Capital One:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
Capital One
Marketing Operations
Plano, TX
Yhteensä vuodessa
$96K
Taso
Principal Associate
Peruspalkka
$96K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
11 Vuotta
Vuotta kokemusta
15 Vuotta
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
Options

Capital One-yhtiössä Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointioperaatiot roolille yrityksessä Capital One in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $256,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Capital One Markkinointioperaatiot roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $104,000.

