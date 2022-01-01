Yritysluettelo
Prudential Financial
Prudential Financial Palkat

Prudential Financial:n palkka vaihtelee $37,332 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $241,200 Markkinointioperaatiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Prudential Financial. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
12P $94.1K
11P $117K
10P $147K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Kvantitatiivinen kehittäjä

Datatieteilijä
9P $178K
10P $147K
11P $131K
Aktuaari
Median $145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Talousanalyytikko
Median $80K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $100K
Markkinointi
Median $165K
Tuotepäällikkö
Median $178K
Projektipäällikkö
Median $130K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $210K
Liiketoiminnan kehittäminen
$110K
Data-analyytikko
$101K
Datatieteen päällikkö
$161K
Henkilöstöhallinto
$118K
Tietoteknologi (IT)
$177K
Investointipankkiiri
$226K
Lakiasiat
$166K
Markkinointioperaatiot
$241K
Tuotesuunnittelija
Median $132K
Rekrytoija
Median $122K
Myynti
$37.3K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$104K
Ratkaisuarkkitehti
$117K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$199K
Pääomasijoittaja
$109K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Prudential Financial on Markkinointioperaatiot at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $241,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Prudential Financial ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $131,417.

