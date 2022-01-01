Blackstone Palkat

Yrityshakemisto
Blackstone:n palkkaväli vaihtelee $40,903:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $300,000:aan Pääomasijoittaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Blackstone. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Talousanalyytikko
Median $110K
Pääomasijoittaja
Median $300K

Aputoimija

Analyytikko

Datatieteilijä
Median $150K
Tuotevastaava
Median $155K
Dataanalyytikko
Median $135K
Liiketoiminta-analyytikko
$40.9K
Liiketoiminnan kehittäminen
$133K
Asiakasmenestys
$109K
Tietotekniikan asiantuntija
$139K
Investointipankkiiri
$168K
Lakiasiat
$219K
Markkinointi
$199K
Projektipäällikkö
$48K
Tietoturva-analyytikko
$136K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$207K
Ratkaisuarkkitehti
$60.6K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Blackstone:ssa on Pääomasijoittaja vuotuisella kokonaiskorvauksella $300,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Blackstone:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $146,731.

