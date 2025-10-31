Yritysluettelo
Capital One
Capital One Asiakasmenestys Palkat

Asiakasmenestys keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Capital One:ssa vaihtelee $153K ja $209K per year välillä. Katso Capital One:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$164K - $198K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$153K$164K$198K$209K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
Options

Capital One-yhtiössä Options noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakasmenestys roolille yrityksessä Capital One in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $208,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Capital One Asiakasmenestys roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $153,000.

