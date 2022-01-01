Directorul Companiilor
F5 Networks
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

F5 Networks Salarii

Intervalul salarial F5 Networks variază de la $96,393 în compensație totală anuală pentru Technical Account Manager la capătul de jos la $368,333 pentru Operațiuni de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai F5 Networks. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de rețele

Inginer de software pentru asigurarea calității

Manager de Produs
Median $225K
Marketing
Median $213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Inginer de Vânzări
Median $262K
Analist de Securitate Cibernetică
Median $111K
Manager de Inginerie Software
Median $296K
Specialist în Științe de Date
Median $200K
Recrutor
Median $153K
Vânzări
Median $238K
Manager de Program Tehnic
Median $201K
Designer de Produs
Median $213K
Operațiuni de Afaceri
$368K
Analist de Afaceri
$117K
Servicii pentru Clienți
$107K
Analist de Date
$106K
Analist Financiar
$115K
Inginer de Hardware
$163K
Resurse Umane
Median $195K
Operațiuni de Marketing
$166K
Manager de Program
$230K
Manager de Proiect
$110K
Arhitect de Soluții
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Redactor Tehnic
$169K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La F5 Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La F5 Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Ai o întrebare? Întreabă comunitatea.

Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitează Acum!

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la F5 Networks este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $368,333. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la F5 Networks este $195,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru F5 Networks

Companii Asoc

  • Citrix
  • Cloudflare
  • MobileIron
  • Zscaler
  • Extreme Networks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse