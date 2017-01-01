Directorul Titlurilor

Faceți clic pe un titlu pentru a explora salariile.

Technology

Software Engineer IconInginer de Software

Sisteme Distribuite

Machine Learning

Inginer de Machine Learning

Cercetător în inteligență artificială

Inginer de inteligență artificială

Securitate

Inginer de securitate software

Inginer de securitate a aplicațiilor

Inginer de securitate cloud

Dezvoltare Web

Inginer de software frontend

Dezvoltator web

Inginer UX

DevOps

Inginer DevOps

Inginer de fiabilitate a site-ului

Inginer de operații Machine Learning

Dezvoltare Mobilă

Inginer iOS

Inginer Android

Inginer de software mobil

Date

Inginer de date

Inginer de analiză

Inginer de bioinformatică

Aplicații

Dezvoltator Salesforce

Inginer Workday

Inginer de software desfășurat în avans

Inginer de software pentru asigurarea calității

Avocat de dezvoltatori

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de rețele

Cercetător științific

Inginer de software de producție

Inginer de software pentru realitate virtuală

Inginer de criptografie

Inginer de software pentru jocuri video

Inginer de sisteme

Inginer Business Intelligence

Dezvoltator cantitativ

Inginer lingvistic

Inginer de software pentru sisteme încorporate

Design

Business

Finance

Engineering

Human Resources

Strategy & Operations

Sales

Information Technology (IT)

Administration

Legal

Real Estate

Healthcare