Extreme Networks Salarii

Salariul de la Extreme Networks variază de la $103,530 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $243,775 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Extreme Networks. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
P3 $104K
P4 $104K
Servicii Clienți
$154K
Inginer Hardware
$114K

Marketing
$166K
Designer de Produs
$211K
Manager de Produs
$133K
Manager de Program
$176K
Vânzări
$244K
Inginer de Vânzări
$192K
Manager Inginerie Software
Median $195K
Manager Program Tehnic
$147K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Extreme Networks este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $243,775. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Extreme Networks este $160,092.

