Compensația totală medie pentru Operațiuni de Afaceri la F5 Networks variază de la $297K la $421K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la F5 Networks. Ultima actualizare: 9/21/2025

Compensația Totală Medie

$337K - $399K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$297K$337K$399K$421K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La F5 Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni de Afaceri la F5 Networks ajunge la o compensație totală anuală de $421,475. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la F5 Networks pentru rolul de Operațiuni de Afaceri este $296,865.

