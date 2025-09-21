Director de Companii
F5 Networks
F5 Networks Analist Securitate Cibernetică Salarii

Pachetul median de compensație pentru Analist Securitate Cibernetică la F5 Networks totalizează $111K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la F5 Networks. Ultima actualizare: 9/21/2025

Pachetul Median
company icon
F5 Networks
Security Analyst
Seattle, WA
Total pe an
$111K
Nivel
II
Salariu de bază
$111K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la F5 Networks?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La F5 Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La F5 Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la F5 Networks ajunge la o compensație totală anuală de $196,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la F5 Networks pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este $94,000.

