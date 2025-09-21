Compensația pentru Inginer Software in United States la F5 Networks variază de la $131K pe year pentru Software Engineer 1 la $354K pe year pentru Architect. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $178K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la F5 Networks. Ultima actualizare: 9/21/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La F5 Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La F5 Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
Funcții incluseAdaugă funcție nouă