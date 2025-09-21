Director de Companii
F5 Networks
  • Salarii
  • Marketing

  • Toate salariile Marketing

F5 Networks Marketing Salarii

Pachetul median de compensație pentru Marketing in United States la F5 Networks totalizează $213K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la F5 Networks. Ultima actualizare: 9/21/2025

Pachetul Median
company icon
F5 Networks
TECHNICAl Marketing Manager
Dallas, TX
Total pe an
$213K
Nivel
L4
Salariu de bază
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$17.5K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
9 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la F5 Networks?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La F5 Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v F5 Networks in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $246,867. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v F5 Networks pre pozíciu Marketing in United States je $193,200.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru F5 Networks

