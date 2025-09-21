Director de Companii
F5 Networks
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

F5 Networks Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in United States la F5 Networks variază de la $192K pe year pentru Product Manager 3 la $339K pe year pentru Director Product Management. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $228K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la F5 Networks. Ultima actualizare: 9/21/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La F5 Networks, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Produs at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $343,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Manager de Produs role in United States is $244,000.

Alte Resurse