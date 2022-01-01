Citrix Salarii

Salariul de la Citrix variază de la $25,125 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $224,420 pentru un Manager Design de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Citrix. Ultima actualizare: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
AN 1
33.33%
AN 2
33.33%
AN 3
La Citrix, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.33% se dobândește în 1st-AN (33.33% anual)
33.33% se dobândește în 2nd-AN (33.33% anual)
33.33% se dobândește în 3rd-AN (33.33% anual)
