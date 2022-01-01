Director de Companii
Citrix
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Citrix Salarii

Salariul de la Citrix variază de la $25,125 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $224,420 pentru un Manager Design de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Citrix. Ultima actualizare: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Manager de Produs
Median $220K
Manager Inginerie Software
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Marketing
Median $182K
Arhitect de Soluții
Median $123K

Cloud Architect

Analist de Afaceri
$121K
Servicii Clienți
$25.1K
Succes Client
$63.6K
Analist de Date
$25.3K
Manager Data Science
$94.4K
Data Scientist
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Consultant în Management
$189K
Operațiuni Marketing
$111K
Designer de Produs
$180K
Manager Design de Produs
$224K
Manager de Program
$148K
Inginer de Vânzări
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Manager Program Tehnic
$79.2K
Redactor Tehnic
$28.2K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33.33%

AN 1

33.33%

AN 2

33.33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Citrix, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.33% se dobândește în 1st-AN (33.33% anual)

  • 33.33% se dobândește în 2nd-AN (33.33% anual)

  • 33.33% se dobândește în 3rd-AN (33.33% anual)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Citrix este Manager Design de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $224,420. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Citrix este $102,458.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Citrix

Companii Similare

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse