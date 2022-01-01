ExxonMobil Salarii

Director de Companii
Salariul de la ExxonMobil variază de la $1,547 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $290,000 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ExxonMobil. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Mecanic
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Inginer Software
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Inginer Software Full-Stack

Cercetător Științific

Inginer Chimist
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Inginer Proces

Manager de Produs
CL24 $126K
CL26 $197K
Manager de Proiect
CL23 $118K
CL27 $214K
Manager Program Tehnic
CL26 $182K
CL28 $290K
Dezvoltare Afaceri
Median $200K
Data Scientist
Median $35.8K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Inginer Hardware
Median $140K
Designer de Produs
Median $120K
Inginer Civil
Median $231K
Contabil
$17.6K
Inginer Biomedical
$136K
Operațiuni de Afaceri
$114K
Manager Operațiuni de Afaceri
$139K
Analist de Afaceri
$1.5K
Inginer de Control
$171K
Analist de Date
$26K
Inginer Electrician
$164K
Analist Financiar
$18.4K
Inginer Geolog
$169K
Resurse Umane
$3.5K
Consultant în Management
$38.8K
Operațiuni Marketing
$149K
Manager de Program
$181K
Vânzări
$93.5K
Analist Securitate Cibernetică
$115K
Arhitect de Soluții
$43.1K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ExxonMobil este Manager Program Tehnic at the CL28 level cu o compensație totală anuală de $290,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ExxonMobil este $134,342.

