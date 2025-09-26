Director de Companii
ExxonMobil
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Consultant în Management

  • Toate salariile Consultant în Management

ExxonMobil Consultant în Management Salarii

Compensația totală medie pentru Consultant în Management in Thailand la ExxonMobil variază de la THB 1.09M la THB 1.48M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ExxonMobil. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

THB 1.16M - THB 1.41M
Thailand
Interval Comun
Interval Posibil
THB 1.09MTHB 1.16MTHB 1.41MTHB 1.48M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Consultant în Management contribuțiis la ExxonMobil pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

THB 5.3M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de THB 994K+ (uneori THB 9.94M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la ExxonMobil?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Consultant în Management oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la ExxonMobil in Thailand ajunge la o compensație totală anuală de THB 1,482,623. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ExxonMobil pentru rolul de Consultant în Management in Thailand este THB 1,086,405.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ExxonMobil

Companii Similare

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse